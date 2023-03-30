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19:55, 30 марта 2023Культура

Картину Бэнкси продали почти за 157 миллионов рублей

Картину британского уличного художника Бэнкси продали почти за 157 миллионов рублей

Фото: Stephen Chung / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Картину британского уличного граффити-художника Бэнкси (Banksy) под названием «Соберись с духом!» продали за два миллиона 32 тысячи долларов (почти 157 миллионов рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Полотно ушло с молотка в три раза дороже первоначальной стоимости (около 600 тысяч долларов). В своем произведении Бэнкси изобразил Смерть за рулем на карнавальном бамперном автомобиле.

Картина была написана в 2010 году для британской музыкальной группы Exit Through the Gift Shop. Анонимный художник создал работу, чтобы присвоить права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Кинолента вышла в прокат в 2010 году и была номинирована на премию «Оскар».

В 2021 году сообщалось, что «самоуничтожившееся» полотно Бэнкси продали за 25 миллионов долларов, что почти в 18 раз превышало ее первоначальную стоимость. Уточняется, что это рекордная сумма для художника.

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Сергей Равин
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