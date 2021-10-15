Частично уничтоженную картину Бэнкси продали в 18 раз дороже

«Самоуничтожившуюся» картину анонимного уличного граффити-художника Бэнкси (Banksy) продали за 25 миллионов долларов. Об этом сообщает NBC News.

Изрезанная работа Бэнкси ушла с молотка за сумму, почти в 18 раз превышающую ее первоначальную стоимость. Уточняется, что это рекордная сумма для британского художника. До этого самой дорогой картиной Бэнкси была работа, изображающая мальчика, играющего с игрушечной медсестрой. Картина продана в марте этого года за 23,17 миллиона долларов.

О выставлении картины на продажу стало известно в сентябре. Тогда стоимость лота оценивали в районе 4-6 миллионов долларов.

Работу Бэнкси «Девочка с шаром» выставили на аукционе Sotheby's в 2018 году. Картина обошлась покупательнице в 1,4 миллион долларов. После продажи прямо на торгах полотно прошло через встроенный в раму шредер. Однако владелица произведения искусства не стала аннулировать покупку. Вместо этого она переименовала картину в «Любовь в мусорном ведре».