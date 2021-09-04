Частично уничтоженную картину Бэнкси выставят на продажу в шесть раз дороже

«Самоуничтожившуюся» картину анонимного уличного граффити-художника Бэнкси (Banksy) «Девочка с шаром» снова выставили на торги, теперь она стоит в несколько раз дороже. Об этом пишет CNN.
В 2018 году «Девочку с шаром» выставили на аукционе Sotheby's за миллион фунтов стерлингов. Однако сразу после продажи картины, прямо на торгах полотно прошло через встроенный в раму шредер. После этого картину переименовали в «Любовь в мусорном ведре» — и за несколько лет она успела подорожать почти в шесть раза.
Новая владелица «Девочки с воздушным шаром», пожелавшая остаться анонимной, не стала аннулировать покупку после самоуничтожения картины. Вместо этого она решила подождать некоторое время, и теперь снова выставила ее на аукцион — и рассчитывает выручить за нее от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщают в Sotheby's, торги пройдут 14 октября — причем, в том же зале, где три года назад «Девочка с воздушным шаром» превратилась в «Любовь в мусорном баке».
В конце июня Бэнкси лишился интеллектуальных прав на еще две своих работы — «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Причиной такого решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) стал отказ художника раскрывать свою личность