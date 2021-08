Бэнкси представил десять новых работ

Британский уличный художник Бэнкси представил десять новых граффити. Произведения стрит-арта появились в курортных городах на восточном побережье Англии. Художник показал их в видеоролике в своем Instagram.

Новые работы Бэнкси неделю назад заметили в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде. Художник подтвердил авторство граффити, показав их в видео под названием «A Great British Spraycation».

Так, в Грейт-Ярмуте Бэнкси нарисовал музыканта, который играет на аккордеоне, и танцующую рядом с ним пару. В Горлстоне он изобразил автомат, позволяющий вытащить игрушки, над скамейкой на железнодорожной станции, в Лоустофте — ребенка, держащего в руках лом.

Гигантская чайка руки Бэнкси появилась в Олтон-Брод, а в Лоустофте — лежащая в шезлонге крыса с бокалом. В других работах художник нарисовал мини-конюшню, троих детей в лодке, раков-отшельников. А в руку статуи в Кингс-Линн Бэнкси положил мороженое.

Неизвестно, работал ли Бэнкси один или с помощью единомышленников. Однако художник перемещал с собой большое количество инвентаря, передвигаясь по побережью Англии на минивэне.

Ранее городские власти Лоустофта уничтожили часть новой работы Бэнкси. На граффити нарисованы трое сидящих в лодке детей, между которыми виднеется надпись «Мы все в одной лодке» (We're all in the same boat). Само судно выполнено из листа гофрированного железа, который власти убрали.