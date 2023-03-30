Стилист назвала россиянам модную базовую одежду на весну

Российский стилист Юлия Манукова назвала платья-футляры модной базовой одеждой на весну

Стилист и эксперт маркетплейса Lamoda Юлия Манукова назвала россиянам модную базовую одежду на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «Известия».

По словам специалиста, главным трендом в теплом сезоне окажется total denim. Она посоветовала обратить внимание на джинсовые рубашки, платья, топы, юбки, cумки и обувь. Вдобавок Манукова рекомендовала присмотреться к платьям-футлярам. «Такие платья традиционно носим с туфлями на каблуке, но если очень хочется, то можно переобуться и в балетки, тем более тенденция на балетки снова с нами», — отметила эксперт.

Кроме того, актуальными станут тренчи и кожаная юбка. «Один из заметных фаворитов весны — кожаная юбка, которая по праву считается универсальной вещью в гардеробе. С ней важно правильно подобрать фасон. Это может быть как мини, так и миди», — заявила Манукова и пояснила, что данную ведь можно сочетать с базовыми белыми футболками из тонкого трикотажа и шелка.

В заключение собеседница издания особенно выделила балетки. По ее мнению, подобная обувь хорошо смотрится с минималистичными образами, классикой и стилем low key luxe (простые повседневные вещи, доведенные до совершенства — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в марте креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.