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11:41, 30 марта 2023Силовые структуры

В Брянске сослуживец выстрелил в охраняющего военный склад срочника

Baza: в Брянске сослуживец выстрелил в охраняющего военный склад срочника

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Брянске разыскивают сослуживца, выстрелившего в охраняющего военный склад срочника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в 18:30 на территории воинской части. Были слышны два хлопка. После этого в городе ввели план «Сирена». Силовики искали мужчину, который одет в темное и нес с собой оружие.

Однако вскоре выяснилось, что в потерпевшего случайно выстрелил сослуживец.

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Екатерина Власова
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