Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 30 марта 2023Силовые структуры

Пенсионер устроил стрельбу в российском городе

Под Тулой полиция задержала пенсионера, который устроил стрельбу в доме и взял заложника

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. После начала стрельбы правоохранители эвакуировали местных жителей.

Пенсионер оказал сопротивление, однако его удалось обезвредить. Также стало известно, что из дома вынесли неизвестного на носилках. Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в отделении банка в Неманском проезде в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
В Киево-Печерской лавре начали бить в набат
Сальдо рассказал о планах полного освобождения Херсонской области
Выигравший на кинофестивале во Франции российский режиссер не знала об участии
Поздние занятия в университете увеличили положительные оценки
Партнерше подхватившего хламидии и поклявшегося в верности мужчины дали совет
В Госдуме объяснили правила весеннего призыва в армию
В Карабахе сообщили о закрытии трассы Горис — Степанакерт
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с личным кабинетом онлайн-банка
В России резко подорожала обувь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.