Пенсионер устроил стрельбу в российском городе

Под Тулой полиция задержала пенсионера, который устроил стрельбу в доме и взял заложника

В Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. После начала стрельбы правоохранители эвакуировали местных жителей.

Пенсионер оказал сопротивление, однако его удалось обезвредить. Также стало известно, что из дома вынесли неизвестного на носилках. Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в отделении банка в Неманском проезде в Москве.