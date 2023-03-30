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11:11, 30 марта 2023Культура

Стало известно о госпитализации бывшей жены и сына Стаса Пьехи

Стало известно о госпитализации бывшей жены Стаса Пьехи и их сына

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова и их девятилетний сын Петр были госпитализированы, так как заболели одновременно и коронавирусом, и гриппом. Об этом сообщает «7Дней».

Горчакова рассказала, что болезнь протекала в достаточно тяжелой форме, поэтому потребовалось вмешательство врачей. «По новой переболели гриппом и короной со всеми "прелестями": "скорыми", капельницами и несшибаемой температурой», — сказала она. На данный момент они оба уже чувствуют себя хорошо.

В марте Пьеха также оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. Артист опубликовал видеоролик из больничной палаты. На кадрах видно, что исполнитель лежит под капельницей. «Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» — высказался Пьеха.

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Варвара Кошечкина
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