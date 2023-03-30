В России допустили прямое участие Британии в украинском конфликте

Посол РФ Келин: нельзя исключать прямое участие Британии в украинском конфликте в будущем

Нельзя исключать, что в будущем Великобритания решит напрямую участвовать в украинском конфликте. Такую возможность в интервью RTVI допустил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, страна все активнее «углубляется» в происходящее на Украине. Он напомнил, что Великобритания поставляет республике военную технику, а также обучает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственной территории. Отдельные британские специалисты готовят артиллеристов, подводников и силы спецназа.

«В этом смысле, конечно же, вовлеченность ее (Великобритании — прим. «Ленты.ру») в конфликте надо рассматривать. Но ничего нельзя исключать на будущее», — ответил Келин на вопрос о возможности прямого участия Лондона в конфликте.

При этом посол уточнил, что на данный момент на Украине нет британских войск.

В интервью Келин также отметил, что Россия и Великобритания сейчас не находятся в состоянии войны, а потому говорить о разрыве дипломатических отношений между двумя странами не стоит.

