ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами до 1 октября

Российский Центробанк продлил до 1 октября ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Это касается ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. «Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке», — говорится в сообщении. В ЦБ подчеркнули, что это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

С другой стороны, эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность в России.

В мае прошлого года СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, торговля которыми на российских площадках заблокирована по решению ЦБ. Всего в список попали 990 наименований. Например, ценные бумаги Amazon, Alibaba, eBay, Netflix, Twitter и другие.