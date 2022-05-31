Опубликован список заблокированных по решению ЦБ иностранных акций

СПБ Биржа опубликовала список заблокированных по решению ЦБ иностранных акций

СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, торговля которыми на российских площадках заблокирована по решению ЦБ.

Это касается акций, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах. Исключение сделано для Yandex и депозитарных расписок в отношении обыкновенных акций Ozon, Cian и HeadHunter.

Всего в список попали 990 наименований. Например, ценные бумаги Amazon, Alibaba, eBay, Netflix, Twitter и другие. ЦБ с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными бумагами, которые были заблокированы международными депозитариями.

Несмотря на это, право собственности владельцев на такие иностранные акции сохраняется. У собственников будет возможность распоряжаться доходом на бумаги, заверил регулятор.