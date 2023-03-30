Россиянам назвали сроки открытия счетов в банке по видеосвязи

ЦБ выразил надежду, что россияне смогут открывать счета в банке по видеосвязи в 2024 году

Банк России надеется, что россияне получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи в 2024 году. Такие сроки в разговоре с РИА Новостями назвал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка (ЦБ) Илья Ясинский.

В настоящее время регулятор активно обсуждает внедрение практики видеоидентификации с Росфинмониторингом и федеральными органами исполнительной власти. Ясинский отметил, что сейчас механизм можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Представитель регулятора рассчитывает, что при проверке будут достигнуты положительные результаты. «Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», — сказал он.

Дискуссия об удаленном открытии счета в банке ведется с осени 2020 года. Тогда Центробанк объявил, что начал тестирование видеоидентификации в рамках ЭПР, а нововведение нацелено на людей с ограниченными возможностями. Также предполагалось, что механизм будет использоваться в счетах для получения зарплат и социальных выплат.