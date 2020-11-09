Россиянам захотели открывать банковские счета удаленно

Российские банки захотели открывать счета клиентам удаленно, пишет РБК. Соответствующую технологию они собираются протестировать в «регуляторной песочнице» Центробанка.

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Вопрос обсуждается ЦБ и профильной организацией — Национальным советом финансового рынка (НСФР), представляющим интересы банков. В разработке и использовании новой технологии заинтересованы как минимум 18 кредитных организаций, среди которых есть системообразующие.

Предполагается, что открытие счетов новым клиентам будет производиться без их личного присутствия — посредством видео-конференц-связи. На первом этапе такие счета будут открываться людям с ограниченными физическими возможностями, а также сотрудникам организаций, реализующих в том или ином банке зарплатные проекты.

Пока технологию протестируют в «регуляторной песочнице», созданной по инициативе ЦБ для проверки новых технологий, требующих корректировки нормативно-правовой базы. Ожидается, что реализаций новой инициативы по удаленному открытию счетов будет сопряжена с внесением изменений в законы, регулирующих отмывание денег и финансирование терроризма.