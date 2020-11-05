Россияне бросились обналичивать деньги

Россияне в пандемию бросились обналичивать деньги через незаконные схемы с использованием исполнительных документов. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента финмониторинга Банка России Илью Ясинского.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Стратегическое отступление Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?

По данным регулятора, в январе-сентябре 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос почти в два раза. К таким документам относятся листы, которые выдают по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если кредитное учреждение получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, оно обязано его выполнить под угрозой штрафа.

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить законодательство, сказал Ясинский. По его словам, Банк России хочет внести в свое положение о требованиях по противодействию отмыванию денег (положение 375-П) пункт, согласно которому кредитные учреждения смогут сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, даже если по закону не могут отказаться от проведения такой операции.

Регулятор, например, намерен включить в положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новые признаки сомнительных операций, которые касаются использования исполнительных документов. Банки, не имея возможности отказать в проведении таких операций, смогут сообщить об их сомнительности в Росфинмониторинг, пояснил Ясинский.