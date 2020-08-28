Российские власти нашли жесткий способ побороть обналичку

Российские власти нашли жесткий способ побороть популярную схему обналичивания денег с помощью удостоверений Комиссии по трудовым спорам (КТС). Об этом пишет РБК.

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В России такая комиссия имеет право выносить решение по трудовым спорам. Оно оформляется в виде удостоверения или листа КТС и имеет статус исполнительного документа. По документу работник может получить долг по зарплате. Банки же обязаны возмещать деньги в течение трех дней под угрозой штрафа в миллион рублей. Поскольку единой базы удостоверений КТС нет, они стали объектом мошенничества. Банки могут проверить подлинность удостоверений только обратившись туда, где их выдали, или в суд. Однако мошенники создают подставные компании, чтобы не платить работникам зарплаты и обналичивать несуществующие деньги.

Минтруд и Минюст в августе 2020 года предложили меры по борьбе с такой схемой обнала. В Минтруде предлагают ввести порог суммы, которую можно взыскать через механизм КТС. Суммы больше установленного размера должен будет рассматривать суд. Минюст предложил пойти на более жесткие меры и вообще забрать у КТС возможность рассматривать споры о взыскании зарплат через выдачу исполнительных документов.

В Минтруде концептуально поддержали идею Минюста, сообщили РБК в ведомстве. При этом в 2019 году министерство не поддерживало инициативу по усилению контроля за документами КТС или же их ликвидации, считая, что подобные меры нарушат права работников. Эксперты отмечают, что в нынешнем виде инициатива выгодна только банкам.