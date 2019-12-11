Банки спасли от вывода почти триллион рублей

В текущем году российские банки спасли от вывода в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он признал, что на эти действия иногда поступают жалобы от организаций, и иногда они обоснованны. Однако, подчеркнул чиновник, в 60 процентах случаев банки принимали верные решения, и отказники далее либо не обращались в банки, либо старались действовать в обход запретительных мер.

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Также Чиханчин отчитался о снижении в 14 раз числа компаний, похожих на однодневки. Если три года назад их было 1,5 миллиона, то сейчас — только 125 тысяч.

Объем проходящих через них сомнительных операций сократился с четырех триллионов до 900 миллиардов. Также за девять месяцев текущего года в два раза снизился объем сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания.

Вместе с МВД и Генпрокуратурой Росфинмониторинг пресек деятельность 25 теневых площадок, оборот которых составлял около 38 миллиардов рублей. В правоохранительные органы, уточнил, Чиханчин, переданы уголовные дела о похищении активов из крупных банков на сумму 51 миллиард рублей.

Ранее стало известно, что банки заподозрили в сомнительных операциях и заблокировали счета порядка 750 тысяч предпринимателей. За исключение из «черного списка» бизнесмены платили комиссию, и ждать приходилось до двух месяцев. В ЦБ признавали, что санкции нередко применяли без повода.

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