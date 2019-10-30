Вернувшихся в Россию с деньгами бизнесменов запретили сажать

Президиум Верховного суда отказал следствию в праве использовать для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства в нем сведения, взятые из декларации об амнистии капитала, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом он отреагировал на дело бизнесмена Валерия Израйлита, в котором ФСБ использовала декларацию как доказательство по уголовному делу. Предыдущие инстанции и сам Верховный суд не увидели в этом проблем.

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Президиум ВС занялся делом Израйлита по поручению председателя суда Вячеслава Лебедева. В его постановлении говорится, что сведения из декларации даже в случае судебного решения остаются тайной для всех органов, за исключением Федеральной налоговой службы (ФНС). Теперь суды будут при запросе на использование информации из декларации опираться на решение Верховного суда. Сам податель декларации может использовать ее для доказательства своей невиновности.

Израйлита арестовали в декабре 2016 года. Его обвинили в хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позднее в ФСБ узнали, что в начале того же года бизнесмен подал декларацию, в которой рассказал о зарубежных активах. Следователи получили доступ к документам и обвинили Израйлита в выводе средств, легализации преступных доходов и мошенничестве.

Президент России Владимир Путин в 2014 году в послании Федеральному Собранию пообещал, что вернувшихся в Россию с информацией о капиталах бизнесменов не будут преследовать. С того момента в стране прошли два этапа амнистии капиталов, и продолжается третий. Предыдущие решения судов по Израйлиту эксперты и бизнес-сообщество оценивали как нарушение обещаний главы государства. Еще до нынешнего вердикта президиума пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гарантии Путина бизнесменам остаются в силе.

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