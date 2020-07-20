В России рекордно упало число фирм-однодневок

Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания. В целом, благодаря совместным действиям Росфинмониторинга, Центрального банка и налоговой службы, резко упал объем вывода денежных средств по подозрительным основаниям за рубеж.

На снижение объемов «теневой» экономики, отмечается в отчете, эффективно повлиял превентивный механизм на уровне банков, например отказ в предоставлении услуг недобросовестным клиентам.

Благодаря этим мерам, в 2019-м ведомства сумели пресечь вывод в нелегальный оборот на 15 процентов больше средств, чем годом ранее — более 200 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин объявил о налоговой реформе, в рамках которой россияне с доходом выше пяти миллионов рублей в год будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15 процентов, а не 13. Вырученные деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.