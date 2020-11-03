Российские банки предупредили о трудных временах

Рейтинговое агентство «Эксперт» составило ежемесячный рэнкинг банков, в котором учло сразу несколько параметров. В своих выводах авторы предупредили участников рынка о наступивших трудных временах, характеризуемых снижением основных показателей. Перечень опубликован на сайте агентства.

Авторы проанализировали несколько ключевых показателей работы банков, и по большинству из них за последнее время было отмечено снижение. Средняя рентабельность валовых активов (соотношение прибыли и активов кредитной организации) за последний год составляла менее одного процента.

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В основном это произошло из-за необходимости доформирования резервов на возможные потери по сомнительным кредитам. Еще одна причина — в профиците ликвидности: банки испытывают сложности с выдачей кредитов и вынуждены хранить свободные средства на корреспондентских и депозитных счетах в Центробанке, процентная ставка по которым гораздо ниже или вовсе отсутствует.

Средняя чистая процентная маржа (разница между процентными доходами и расходами банка, деленная на активы) за последние четыре квартала снизилась до пяти процентов. У системно значимых банков, на которые приходится большая часть выданных кредитов по всему сектору, показатель несколько выше.

При этом совокупный кредитный портфель всей отрасли (без учета межбанковских кредитов) в сентябре увеличился на 2,1 процента по сравнению с уровнем августа. Объем кредитов населению вырос на 1,8 процента (348,4 миллиарда рублей), бизнесу — на 1,7 процента (637 миллиардов).

Лидером рэнкинга по большинству параметров стал Сбербанк. Кредитной организацией с наивысшей устойчивостью капитала к обесценению активов оказался банк «МБА-Москва» — 84,2 процента. Этот показатель отражает максимально допустимый уровень обесценения активов, при котором банк продолжит соблюдать норматив достаточности капитала от ЦБ.