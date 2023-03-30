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17:06, 30 марта 2023Среда обитания

Жилье в Москве перестало дешеветь

«Циан»: снижение цен на вторичное жилье в Москве прекратилось

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам марта снижение цен на вторичном рынке жилья в Москве прекратилось. О том, что готовая недвижимость в столице перестала дешеветь, говорится в исследовании «Циан», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На вторичном рынке недвижимости России продолжается ценовая стагнация. В Москве, где "квадрат" почти год медленно дешевел, снижение цен прекратилось», — рассказали эксперты. В компании добавили, что в ближайшие месяцы ожидается сохранение нынешних тенденций.

По данным «Циан», спрос на «вторичку» в России вырос, но остался ниже показателей 2022 года, а объем предложения оказался выше в два раза. Из-за этого эксперты не видят предпосылок для существенного роста цен на жилье. Шесть месяцев подряд в стране наблюдается медленное увеличение стоимости квадратного метра, в феврале положительная динамика составила 0,6 процента. В большинстве городов цены на «квадрат» изменились не более чем на один процент.

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«В последние недели заметно выравнивание условий по ипотечному кредитованию на "первичке" и "вторичке". Если этот тренд сохранится, то на вторичный рынок будет выходить еще больше ипотечников, снижая потенциал восстановления первичного рынка», — отметили аналитики.

Ранее в марте в Минстрое заявили, что стоимость квадратного метра в России не будет снижаться. По словам заместителя главы министерства Никиты Стасишина, в условиях роста цен на стройматериалы и на проектное финансирование вкупе с сокращением темпов продаж и «с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры» ожидать падения цен на жилье не стоит.

Александра Качан
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