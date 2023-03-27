В Минстрое объяснили ошибочность прогнозов снижения цен на жилье

Замглавы Минстроя Стасишин: стоимость «квадрата» в России снижаться не будет

Стоимость квадратного метра в России снижаться не будет. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС.

Эксперт объяснил, что некоторые некомпетентные аналитики вводят тех, кто покупает недвижимость, в заблуждение. По его словам, в условиях роста цен на некоторые стройматериалы и на проектное финансирование вкупе с сокращением темпов продаж и «с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры» ожидать падения стоимости «квадрата» не стоит. Стасишин добавил, что в данный момент существует идеальный баланс стоимости недвижимости и способов улучшения жилищных условий.

В марте опрошенные «Российской газетой» эксперты предрекли ценам на новостройки в России снижение в среднесрочной перспективе. По словам руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, номинальные цены предложения немного снижаются, и застройщики вынуждены стимулировать спрос явными скидками.