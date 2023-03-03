Ценам на новостройки предрекли снижение

Эксперты по недвижимости: в среднесрочной перспективе новостройки в России подешевеют

Ценам на новостройки в России предрекли снижение в среднесрочной перспективе. Такой прогноз сделали опрошенные «Российской газетой» эксперты по недвижимости.

Исполнительный директор дивизиона «Домклик» по работе с партнерами Алексей Чапик отметил, что стоимость квартир в строящихся домах в последние пять месяцев не меняется — рынок находится в ожидании дальнейшей динамики спроса. По данным эксперта, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках России сейчас держится на уровне 136 тысяч рублей.

Номинальные цены предложения немного снижаются, и застройщики вынуждены стимулировать спрос явными скидками, добавил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В среднесрочной перспективе, по прогнозам специалиста, новых проектов на рынке будет меньше — это произойдет на фоне снижения спроса, падения доходов населения и дальнейшего уменьшения номинальных цен предложения.

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка спрогнозировала, что весной 2023 года новостройки в Москве подорожают на 3-5 процентов, а вторичное жилье, наоборот, подешевеет к лету на 1,5-2 процента. Эксперт считает, что льготные ипотечные программы обеспечат девелоперов стабильным спросом, и потребительская активность в целом вырастет.