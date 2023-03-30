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09:58, 30 марта 2023Бывший СССР

Российские военные разбили три ДРГ и сорвали ротацию войск ВСУ

ВС России уничтожили три ДРГ и сорвали ротацию украинских войск на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

На купянском направлении российские военные уничтожили еще три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский, пишет РИА Новости.

В ходе беседы с агентством он отметил группировку войск «Запад», которая сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях. По словам Зыбинского, это произошло в районе села Молчаново.

Российская артиллерия также разбила два минометных расчета ВСУ в районе Крахмального и Котляровки. Расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» поразили три беспилотника вблизи Великих Выселок.

Зыбинский также утверждал, что на участке обороны 1-й танковой армии войска Украины предприняли очередную попытку разведки боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны. При этом сообщается, что ВСУ не удалось удачно провести операцию: они понесли потери и отошли на ранее занимаемые позиции. «В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, пятеро взяты в плен», — уточнил начальник пресс-центра «Запада».

29 марта стало известно об уничтожении четырех украинских ДРГ на купянском направлении. Тогда отмечалось, что в течение одного дня российские военные вскрыли и разбили четыре ДРГ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.

26 марта пресс-центр «Запада» докладывал, что российские военные уничтожили пять украинских ДРГ. Зыбинский сообщал, что артиллерия ВС РФ также уничтожила две самородные артиллерийские установки польского производства «Краб» и гаубицу Д-20.

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Варвара Кошечкина
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