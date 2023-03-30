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12:08, 30 марта 2023Среда обитания

Россияне массово захотели переехать на дачи

YouDo.com: спрос на услугу переезда на дачи в России вырос на 31 процент

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В марте 2023 года в России повысился спрос на помощь при переезде из города на дачу. К выводу о том, что россияне массово захотели переехать за город, пришли аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что за третий месяц текущего года спрос на услуги, связанные с дачей, вырос в среднем на 34 процента. При этом интерес к категории «Перевозка вещей и переезды» относительно февраля вырос на 31 процент, а в сравнении с началом весны 2022 года — на 27 процентов.

По данным аналитиков, стоимость услуг переезда на дачу различается по городам. Для жителей Москвы переезд на дачу обойдется в среднем от 2,5 тысячи до 7000 рублей. Жителям Санкт-Петербурга придется заплатить от 2,1 тысячи до 6000 рублей. В Ростове-на-Дону переезд обойдется в сумму от 1,7 тысячи до 5,5 тысячи рублей.

Ранее из исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» стало известно, что большая часть россиян готова потратить на начало дачного сезона до 50 тысяч рублей. 15 процентов заявили, что выделили на эту цель из бюджета от 50 до 100 тысяч, 8 процентов — до 150 тысяч.

Нина Ташевская
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