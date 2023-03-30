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12:46, 30 марта 2023Ценности

Россиянам назвали способы борьбы с перхотью и причины ее появления

Дерматолог Ветлицкий назвал гормональный сбой и стресс причинами появления перхоти

Фото: Soroush Karimi / Unsplash

Российские дерматологи Дмитрий Ветлицкий и Оксана Ситникова назвали способы борьбы с перхотью и причины ее появления. Их комментарии публикует «Доктор Питер».

По словам Ветлицкого, к возникновению данной проблемы могут привести гормональный сбой, стресс, жирная пища и генетическая предрасположенность. Кроме того, ее обострение провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Также она наблюдается при нехватке витаминов, использовании неправильно подобранных уходовых средств и поражении кожи головы — например, при псориазе, себорейном дерматите, грибковых заболеваниях и бактериальных инфекциях, добавила Ситникова.

Справиться с появлением перхоти помогут витаминно-минеральные комплексы, шампуни с содержанием селена, цинка и антимикотических препаратов. В то же время необходимо придерживаться правильного питания, сократив употребление быстрых углеводов и сладкого, отметили специалисты, которые также посоветовали обратиться к дерматологу или трихологу.

Ранее российский парикмахер-стилист Любовь Варижук назвала способы избежать появления секущихся кончиков. Справиться с данной проблемой помогут регулярные стрижки, отметила эксперт.

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Алина Гостева
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