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15:52, 30 марта 2023Бывший СССР

Белоруссия подтвердила задержание осужденного за дискредитацию войск россиянина

Белоруссия подтвердила задержание осужденного за дискредитацию войск россиянина Москалева

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию российских войск, задержали в Белоруссии. Эту информацию подтвердили в МВД республики, передает РБК.

«Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции», — сообщили журналистам.

Ранее стало известно, что Москалев, проживающий в городе Ефремове, скрылся перед вынесением приговора. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста ночью накануне его оглашения, рассказали в объединенной пресс-службе судов Тульской области.

Москалеву назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. На своей странице в соцсетях он разместил записи, дискредитирующие российскую армию.

Известно, что россиянин был задержан в России 1 марта. Свою вину в совершении преступления он не признал.

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Варвара Кошечкина
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