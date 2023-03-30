Белоруссия подтвердила задержание осужденного за дискредитацию войск россиянина Москалева

Жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию российских войск, задержали в Белоруссии. Эту информацию подтвердили в МВД республики, передает РБК.

«Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции», — сообщили журналистам.

Ранее стало известно, что Москалев, проживающий в городе Ефремове, скрылся перед вынесением приговора. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста ночью накануне его оглашения, рассказали в объединенной пресс-службе судов Тульской области.

Москалеву назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. На своей странице в соцсетях он разместил записи, дискредитирующие российскую армию.

Известно, что россиянин был задержан в России 1 марта. Свою вину в совершении преступления он не признал.