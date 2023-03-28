Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 28 марта 2023Силовые структуры

Житель Ефремова скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию армии

Житель Ефремова сбежал из-под домашнего ареста накануне приговора за дискредитацию армии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию российской армии. Об этом во вторник, 28 марта, заявила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Тульской области Ольга Дячук.

Она сообщила, что Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемого должны были взять под стражу в зале суда, однако выяснилось, что ночью накануне вынесения приговора он сбежал из-под домашнего ареста. Судебное решение оглашалось без него.

Москалев разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России. Свою вину он не признал.

Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты Тульской области, после задержания мужчины его несовершеннолетнюю дочь поместили в местный социально-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в Курске суд рассмотрит дело об административном нарушении 49-летнего местного жителя за дискредитацию армии. На уроке обществознания бывший школьный учитель отрицательно высказывался о ВС России. Один из десятиклассников рассказал об этом отцу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Фанаты обвинили певицу Ханну во лжи по поводу внешности
Дерматолог перечислила запрещенные при беременности косметологические процедуры
Россиянин избил девушку в подъезде и попал на видео
Житель Ефремова скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию армии
Аномально жаркое лето 2021 года побило рекорд тысячелетия
Во Франции снова начались протесты
Названы последствия сближения Украины и Молдавии с ЕС
МОК назвал категории российских спортсменов для допуска к турнирам
Доктор Мясников предупредил об опасности иммуностимуляторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.