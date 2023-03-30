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01:44, 30 марта 2023Мир

В США потребовали вернуть украденный из университета дневник русского генерала

Прокуратура Нью-Йорка потребовала конфисковать украденный дневник генерала Юденич

Фото: Dim Hou / Unsplash

Прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать украденный из американского университета дневник русского генерала Российской империи и белого движения Николая Юденича, а также другие материалы, относящиеся к периоду Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе речь идет о письмах и фотографиях, относящихся к российским военным. В иске отмечается, что данные документы были отправлены в аукционный дом в Париж для выставления на торги в апреле 2018 года. Однако куратор аукционного дома изъял их, поскольку не было предоставлено доказательств подлинности и происхождения документов.

Кто именно отправил материалы во Францию, не уточняется.

Ранее профессор японского Университета Нихон (Nihon University) Хироаки Такадзава нашел рассекреченные военные документы США. В них он обнаружил данные о местоположении останков японского премьер-министра Хидеки Тодзё (Hideki Tojo), повешенного в 1948 году по приговору международного трибунала за военные преступления.

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Марина Совина
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