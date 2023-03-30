Полтора десятка петербургских подростков подрались с охраной и попали на видео

«Фонтанка»: в Петербурге полтора десятка подростков подрались с охраной ТРЦ «Порт Находка»

В Невском районе Санкт-Петербурга полтора десятка подростков подрались с охранниками торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Порт Находка». Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Фонтанка» в Telegram-канале.

На появившемся видеоролике видно, как школьники оживленно спорят с другими работниками ТРЦ. В ситуацию вмешиваются охранники.

Позже выяснилось, что в драке одному охраннику досталось сумкой по голове, его коллеге в лицо распылили содержимое газового баллончика. Поводом для разборок стала жалоба посетительницы ТРЦ на неадекватное поведение подростков в уборной. Там, по словам женщины, несовершеннолетние повредили двери кабинок.

После этого нескольких школьников пригласили на беседу сотрудники ТРЦ. Отстаивать друзей с кулаками решила остальная часть компании.

27 февраля сообщалось, что в Туле две девочки устроили драку перед входом в торговый центр. После появления в сети видео с потасовкой реакция последовала от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По его поручению местные органы СКР начали доследственную проверку.