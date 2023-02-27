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15:40, 27 февраля 2023Россия

Драка девочек-подростков у входа в российский ТЦ попала на видео

В Туле две девочки-подростка устроили драку перед входом в торговый центр

В Туле две девочки-подростка устроили драку перед входом в торговый центр. Конфликт сверстниц попал на видео, которое опубликовал паблик «Тула Топор» во «ВКонтакте».

Разместивший видео пользователь указал, что конфликт произошел 25 февраля. На кадрах видно, как одна из девушек отрывает накладные ногти, после чего наносит удар стоящей напротив нее сверстнице. Затем они обе падают, после чего драка продолжается на мокром асфальте. Один из наблюдателей пытается разнять девушек, но голос за кадром его останавливает. Драка сопровождается большим количеством нецензурных выражений.

На видео отреагировал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По его поручению местные органы СКР организовали доследственную проверку.

Это не первая за последнее время драка подростков, произошедшая на территории ТЦ. Ранее 27 февраля сообщалось о задержании 226 участников массовой драки молодых людей около московского «Авиапарка». У задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и холодное оружие. В тот же день суд поместил под домашний арест двух лидеров подростковой группировки «Редан», причастных к драке в торговом центре.

Алан Босиков
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