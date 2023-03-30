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16:06, 30 марта 2023Ценности

Россиянам назвали способы избежать электризации волос

Трихолог Татьяна Егорова: смена головного убора поможет избежать электризации волос

Фото: Pablo Merchan Montes / Unsplash

Российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала причины электризации волос и способы ее избежать. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

По словам медика, данному явлению преимущественно подвержены сухие и тонкие пряди, чешуйки которых неплотно прилегают друг к другу, создавая место для накапливания заряда. Зачастую это происходит во время использования шапок, а также из-за неподходящих расчесок — например, из пластика. При этом в результате повреждаются мембраны волоса, объяснила собеседница издания.

Справиться с указанной проблемой поможет смена головного убора и расчески и правильный уход за прядями. Так, последний должен включать питательные и увлажняющие сыворотки, отметила врач.

Ранее парикмахеры раскрыли безопасные способы, с помощью которых можно спать с мокрыми волосами. В первую очередь они посоветовали обернуть их специальным полотенцем из микрофибры, чтобы оно впитало в себя часть воды.

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Алина Гостева
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