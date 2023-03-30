Шестилетний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа и попал в реанимацию

Шестилетний сын американского рэпера Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард), Зоар (Zohar), находится в отделении интенсивной терапии с серьезными травмами после падения из окна квартиры на пятом этаже в Нью-Джерси, США. Об этом пишет Page Six.

Мать ребенка Алексис Адамс сообщила в судебном иске, что несчастный случай произошел три недели назад, мальчик был госпитализирован с переломами костей таза и ступней, разрывом печени, коллапсом легких и внутренним кровотечением.

В документе также говорится, что окна в здании «представляли опасность», из-за чего Зоар, родившийся с редким неврологическим расстройством, упал на бетонный тротуар. Адамс требует возмещения убытков, оплаты услуг адвоката и медицинских счетов. Рэпер случившееся публично не прокомментировал.

Ребенок родился в 2016 году, врачи диагностировали у него гидроцефалию, музыкант не признал мальчика. «Flo Ridа видел своего сына только один раз во время теста на отцовство [в декабре 2016 года], но не снял солнцезащитные очки и отвернулся», — рассказала Адамс.

Ранее сообщалось, что актер из «Папиных дочек» Махач Мухайдинов признал свою вину в домогательствах к девятилетнему ребенку.