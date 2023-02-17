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19:03, 17 февраля 2023Культура

Актер из «Папиных дочек» признался в домогательствах к ребенку

Актер Махач Мухайдинов признал вину в домогательствах к девятилетней девочке
Махач Мухайдинов

Махач Мухайдинов. Кадр: НТВ

Актер Махач Мухайдинов признал свою вину в домогательствах к девятилетнему ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что артист, известный по сериалам «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», написал явку с повинной. Он подтвердил, что домогался девочки во время индивидуального урока музыки. После занятия третьеклассница пожаловалась на поведение преподавателя матери.

Согласно предварительным данным, в деле есть семь изъятых носителей информации, на которых Мухайдинов хранил контент непристойного содержания.

О том, что артиста обвинили в домогательствах, стало известно 16 февраля. Заявление в полицию подала директор частной школы, расположенной в Раменском районе, — именно в этом учреждении артист преподавал ученикам уроки музыки. Сообщалось, что во время индивидуального занятия с дочерью директора Мухайдинов начал приставать к ребенку и совершил насильственные действия сексуального характера.

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Актер из «Папиных дочек» признался в домогательствах к ребенку
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