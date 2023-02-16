Актера из «Папиных дочек» обвинили в домогательствах к ребенку

Актера из «Папиных дочек» обвинили в домогательствах к девятилетнему ребенку

52-летнего российского актера, сыгравшего в сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», Махача Мухайдинова обвинили в домогательствах к девятилетнему ребенку. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным портала, заявление в полицию подала директор частной школы, расположенной в Раменском районе. В учреждении артист преподавал ученикам уроки музыки. Сообщается, что во время индивидуального занятия с дочерью директора Мухайдинов начал приставать к ребенку и совершил насильственные действия сексуального характера.

В школу уже приезжали правоохранительные органы, по факту случившегося проводится проверка.

Ране дочь актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», объяснила развод родителей наркозависимостью и домашним насилием со стороны отца. Сам артист опроверг обвинения в насилии со стороны дочери.