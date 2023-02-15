Звезда «Папиных дочек» высказался об обвинениях в насилии со стороны дочери
Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», прокомментировал обвинения в домашнем насилии со стороны 14-летней дочери. Своим мнением он поделился в беседе с «Вечерней Москвой».
Артист рассказал, что обсудит сложившуюся ситуацию с адвокатом.
«То, что происходит, — это самое настоящее безумие. Я не то что опровергаю все слова своей дочери. Я скажу вам больше. По закону РФ ребенок не может давать интервью без разрешения обоих родителей», — отметил Казаков.
Звезда сериала добавил, что на мнение дочери повлияла ее мать, бывшая супруга актер: «Мне передали журналисты, что во время интервью Виктории ее мама сидела и хихикала. Вот такая вот история. Конечно, ее настроила мать. Как ребенок в 14 лет может говорить такие вещи?»
Казаков также прокомментировал слова девочки о том, что он бегал с дрелью по всему дому и сверлил стены с криками.
«Более того, она сказала, что я бегаю. Вы представляете, что я бегаю? Ее слова — да Богу в уши! Я сейчас с аппаратом Илизарова на ноге», — добавил актер.
Ранее дочь Михаила Казакова объяснила развод родителей наркозависимостью и домашним насилием со стороны отца.