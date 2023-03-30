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11:14, 30 марта 2023Бывший СССР

Украина получила миллиардный грант от США

Минфин Украины сообщил о получении гранта от США в размере 1,25 миллиарда долларов

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов. Об этом в Telegram сообщило министерство финансов республики.

Как рассказали в Минфине, эти средства были выделены для проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

Деньги планируется направить на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на выплату пенсий, поддержку программ государственной помощи и зарплаты сотрудников государственных органов.

Ранее сообщалось, что США передали Киеву уже более 14 миллиардов долларов экономической помощи.

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Алевтина Запольская
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