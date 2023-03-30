Названа доля проваливающих испытательный срок россиян
По результатам исследования рекрутинговой компании HeadHunter, более 20 процентов россиян не проходят испытательный срок на работе. Чаще всего не задерживаются на новом месте сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.
В исследовании участвовали 3172 соискателя с 17 по 27 марта 2023 года. Две трети участников сообщили, что всегда без проблем проходили испытательный срок. Среди успешных кандидатов оказалось больше всего строителей, юристов, топ-менеджеров, IТ-специалистов и работающих на производстве и в сельском хозяйстве.
Расторгали трудовой договор во время испытательного срока по собственному желанию 23 процента сотрудников. Чаще других «проваливали» испытания рабочий и административный персонал, а также продавцы и специалисты без опыта работы.
Статистика показала, что 75 процентов работников когда-либо сталкивались с испытательным сроком, а не проходил его при приеме на работу лишь один из пяти соискателей. Без испытания работодатели чаще всего нанимали работников из сфер науки и образования, туризма, а также строителей и рабочих. Мнения по поводу необходимости испытательного срока разделились — более половины думают, что это необходимость, при этом 47 процентов подтвердили, что получали в это время меньшую зарплату, а части работников не платили премии.
Более единодушны респонденты были по поводу длительности испытательного срока при приеме на работу. Только 14 процентов согласны с текущей стандартной продолжительностью в три месяца, тогда как около 55 процентов считают, что срок нужно сократить до одного месяца.
Ранее Росстат сообщил о падении уровня безработицы в России в феврале до исторического минимума в 3,5 процента. В январе без работы в общей сложности находились 2,734 миллиона граждан, но уже в следующем месяце этот показатель упал до 2,635 миллиона. При этом официально статус безработного к концу февраля имели 0,6 миллиона человек.