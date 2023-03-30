Названа доля проваливающих испытательный срок россиян

HeadHunter: более 20 процентов россиян не проходят испытательный срок

По результатам исследования рекрутинговой компании HeadHunter, более 20 процентов россиян не проходят испытательный срок на работе. Чаще всего не задерживаются на новом месте сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

В исследовании участвовали 3172 соискателя с 17 по 27 марта 2023 года. Две трети участников сообщили, что всегда без проблем проходили испытательный срок. Среди успешных кандидатов оказалось больше всего строителей, юристов, топ-менеджеров, IТ-специалистов и работающих на производстве и в сельском хозяйстве.

Расторгали трудовой договор во время испытательного срока по собственному желанию 23 процента сотрудников. Чаще других «проваливали» испытания рабочий и административный персонал, а также продавцы и специалисты без опыта работы.

Статистика показала, что 75 процентов работников когда-либо сталкивались с испытательным сроком, а не проходил его при приеме на работу лишь один из пяти соискателей. Без испытания работодатели чаще всего нанимали работников из сфер науки и образования, туризма, а также строителей и рабочих. Мнения по поводу необходимости испытательного срока разделились — более половины думают, что это необходимость, при этом 47 процентов подтвердили, что получали в это время меньшую зарплату, а части работников не платили премии.

Более единодушны респонденты были по поводу длительности испытательного срока при приеме на работу. Только 14 процентов согласны с текущей стандартной продолжительностью в три месяца, тогда как около 55 процентов считают, что срок нужно сократить до одного месяца.

Ранее Росстат сообщил о падении уровня безработицы в России в феврале до исторического минимума в 3,5 процента. В январе без работы в общей сложности находились 2,734 миллиона граждан, но уже в следующем месяце этот показатель упал до 2,635 миллиона. При этом официально статус безработного к концу февраля имели 0,6 миллиона человек.