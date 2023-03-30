Российский трихолог опровергла безвредность хны для окрашивания волос

Российский трихолог Елена Богатова заявила, что хна делает волосы сухими и тусклыми

Российский врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова опровергла безвредность хны для окрашивания волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-экспресс».

Так, медик рассказала, что в настоящий момент хна является одним из видов красящих средств, в составе которых присутствуют химические компоненты. «Здесь, конечно, ни о какой пользе речи нет. Это просто краска, возможно, с небольшим количеством хны», — заявила Богатова.

В то же время специалист отметила, что польза от хны есть, если она является натуральным продуктом. По ее словам, средство благоприятно влияет на волосы, укрепляя их и придает им яркий оттенок. Однако эксперт объяснила, что длительное применение хны делает пряди тусклыми и сухими. Кроме того, она сильно въедается в структуру волос, из-за чего усложняет последующие профессиональные процедуры окрашивания.

«Для тонких и пережженных волос я бы не советовала ее применять. Эта краска изначально для восточных женщин с жесткими, толстыми, крепкими, черными волосами», — уточнила собеседница издания.

В феврале мастер парикмахерской «КУЛЬТУРА» Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист порекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди и помыть голову.

