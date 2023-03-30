Еще одна страна Европы пожаловалась на убытки из-за отсутствия россиян

Посол России в Будапеште рассказал о потерях туротрасли Венгрии без российских туристов

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил о серьезных убытках туротрасли Венгрии из-за сокращения турпотока российских туристов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Станиславов отметил, что в 2019 году российские туристы провели в венгерских гостиницах 655 тысяч гостевых ночей (Россия вошла в пятерку стран по этому показателю), однако в 2022 году число ночевок резко сократилось до 158 тысяч, а с марта — упало в среднем до 6,8 тысячи в месяц.

По словам посла, значительные убытки в доходах туристической отрасли объясняются еще и тем, что Венгрия упустила состоятельных туристов — выбирающие европейское направление россияне являлись представителями верхнего слоя среднего класса и предпочитали жилье и услуги в высоком ценовом сегменте. В качестве примера он напомнил про четыре исторические купальни Будапешта, пожаловавшиеся на потерю 800 тысяч евро (66,7 миллиона рублей) в августе 2022 года из-за отсутствия путешественников из России.

«По словам представителей организации, отвечающей за развитие туристической деятельности в Хевизе, полностью восполнить потерю российских туристов за счет внутренних не представляется возможным, поскольку продолжительность пребывания россиян на курорте и их расходы были выше средних показателей», — рассказал про плачевную ситуацию на термальном озере Хевиз Станиславов.

Ранее в марте сообщалось, что немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет являлся курортом для россиян, столкнулся с серьезными трудностями из-за их отсутствия. Отмечалось, что конфликт на Украине и санкции против Москвы повлекли за собой закрытие ресторанов, отелей и бутиков. «Все кончено. Русские больше не приедут», — подчеркнула заместитель председателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.