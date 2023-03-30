На Украине распилили на куски популярный советский истребитель

«Страна.ua»: в Киеве распилили на куски советский истребитель МиГ-17

На Украине демонтировали и разрезали на куски популярный советский истребитель МиГ-17, стоявший во дворе киевской школы №5. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна.ua».

По мнению депутата Киевсовета Аллы Шлапак, самолет мог сделать школу мишенью для атак. На его месте планируется поставить детскую площадку.

Она также отметила, что городские власти хотели передать истребитель в музей, но там от него отказались. В Государственном музее авиации опровергли эту информацию.

«К сожалению, в наш Музей не было никаких обращений. О демонтаже и резке самолета мы узнали от нашего фана», — заявили в музее.

Там отмечают, что были бы рады получить истребитель даже в разрезанном состоянии — он мог бы стать источником комплектующих для реставрации других машин в коллекции.

МиГ-17 был разработан в конце 1940-х годов и был первым из серийных истребителей, допускавшим достижение скорости звука. Самолет стоял на вооружении многих стран мира и участвовал в военных действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Ранее в Киеве начали рассматривать возможность снести памятник командиру времен Гражданской войны в России Николаю Щорсу. При этом лошадь, на которой восседает фигура планируется оставить.