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06:42, 30 марта 2023Россия

В Госдуме рассказали о сложностях в поиске работы в одной сфере

Депутат Госдумы Бессараб заявила, что в России труднее всего найти работу управленцам

Фото: Magnet.me / Unsplash

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что чаще всего с трудностями в поиске работы сталкиваются специалисты в области управления. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

«Сложнее всего трудоустроиться разного рода управленцам, менеджмент на уровне предприятий, управление муниципальной собственности», — отметила политик. Она призвала внимательно подходить к выбору профессии, указав, что молодые россияне могут ориентироваться на востребованность той или иной специальности. Так, по словам депутата, на сегодняшний день в стране наблюдается нехватка врачей, учителей и IT-специалистов.

Бессараб напомнила, что государство оказывает помощь молодежи в выборе профессии. «Сейчас проще стали формироваться списки по востребованности на рынке труда, и на них увеличиваются бюджетные места», — сказала она, предложив желающим стать юристом или экономистом рассмотреть вариант с учебой на коммерческой основе.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, программы искусственного интеллекта (ИИ) однажды смогут заменить человека на фондовых рынках. Отмечается, что их использование будет особенно полезным розничным инвесторам, не имеющим достаточного образования и опыта.

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Варвара Кузьмина
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