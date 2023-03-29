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00:30, 30 марта 2023Экономика

Одной специальности предрекли замену искусственным интеллектом

CNBC: искусственный интеллект может заменить человека на фондовых рынках

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Новое исследование показало, что программы искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT, однажды смогут торговать на фондовых рынках самостоятельно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на публикацию ученых из Южной Кореи.

Эксперты создали список активов, куда вошли 20 акций американских компаний с большой капитализацией и по пять активов в каждой из следующих категорий — криптовалют, товаров, валют и облигаций. После они провели 10 тысяч симуляций, попросив ИИ сформировать из данного набора инвестиционный портфель. В результате чат-бот смог создать более диверсифицированные и доходные портфели, чем те, что были сформированы с помощью случайной выборки.

Авторы статьи Хенджин Ко и Джэвук Ли пишут, что использование ИИ может быть особенно полезным розничным инвесторам, не имеющим достаточного образования и опыта. В то же время профессионалы смогут повысить свою производительность, сосредоточившись на более важных задачах, пока ChatGPT поможет с выбором активов, предрекают исследователи. Например, банк Morgan Stanley уже тестирует чат-бота со своими финансовыми консультантами.

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Однако не все специалисты позитивно смотрят на будущее ИИ в инвестициях. Аналитик банка Citi Крис Монтегю, хоть и признал результаты исследования убедительными, призывает проявлять осторожность в вопросе широкого внедрения технологии из-за ее недостаточной изученности.

Ранее эксперты Goldman Sachs предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за искусственного интеллекта. По данным специалистов, ИИ сможет автоматизировать рабочие задачи около 300 миллионов человек, ускорить рост производительности труда и увеличить мировой ВВП на семь процентов.

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Влада Горячева
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