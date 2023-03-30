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17:36, 30 марта 2023Культура

Певец Дмитрий Колдун назвал современную зарубежную музыку комиксом

Исполнитель Дмитрий Колдун сравнил современную зарубежную музыку с комиксом и салатом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Белорусский певец Дмитрий Колдун, занявший шестое место на «Евровидении-2007», поделился мнением о зарубежной музыке. Слова артиста приводит «Пятый канал».

Колдун заявил, что современная музиндустрия напоминает ему конвейер, выпускающий песни с высокой скоростью. При этом он отметил, что раньше все было по-другому. Исполнитель сравнил новую музыкальную продукцию с комиксами и салатом.

«Мне кажется, сейчас мировая музыка напоминает больше комикс, когда персонажи-музыканты сменяют друг друга с очень большой скоростью. Раньше было время звезд эпохи, определенных групп — как Queen, Metallica, разные совершенно коллективы. Тот же Майкл Джексон. Сейчас больше салат», — рассказал Колдун.

В мае 2022 года Дмитрий Колдун заявил о политизации конкурса «Евровидение». Артист отметил, что ему сложно говорить о неучастии в музыкальном состязании России и Белоруссии в 2022 году. Он посчитал, что «этот вопрос — совсем не музыкальный».

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Сергей Равин
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