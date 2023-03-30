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05:27, 30 марта 2023Культура

В России создали альтернативу IMAX

«Ведомости»: в России разработали аналог технологии IMAX под названием «Космакс»

Фото: Unsplash

Компания кинопроката «Централ партнершип» разработала аналог технологии IMAX под названием «Космакс». Об этом пишут «Ведомости».

Новинка совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас «Космакс» проходит процедуру получения патента.

Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет частично снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов».

В июле 2022 года корпорация IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, прекратила свою деятельность в России. Об уходе компании дополнительно уточнил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Он подтвердил окончание деятельности корпорации в стране и добавил, что «последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая».

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Марина Совина
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