На Украине назвали срок вступления страны в ЕС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна станет членом ЕС в следующем году

Украина станет членом Европейского союза (ЕС) уже в следующем году. Соответствующий предположительный срок глава МИД республики Дмитрий Кулеба озвучил в ходе дискуссии в британском Королевском институте международных отношений, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его мнению, вступление страны в ЕС произойдет через год после старта соответствующих переговоров, которые Киев планирует начать в текущем году.

«Это все должно произойти, если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия, которые притормозят этот процесс. Украина делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем некоторые ожидали», — отметил министр.

Ранее Кулеба призывал Евросоюз увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что больше всего украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах.