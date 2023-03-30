Самый дорогой отдых россиян в марте обошелся в два миллиона рублей

OneTwoTrip: самой дорогой поездкой марта стал отдых на Мальдивах за два миллиона рублей

Самым дорогим путешествием россиян в марте стал недельный отпуск на Мальдивах, который обошелся примерно в два миллиона рублей. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Абсолютным лидером по стоимости поездок в марте стал отпуск в двухместном номере пятизвездочной гостинице на мальдивском атолле Раа — 2,047 миллиона рублей за неделю. Такой же по продолжительности отдых на Сейшелах вышел двум туристам в 970 тысяч рублей, а девять ночей в Дубае — в 882,5 тысячи рублей.

В список самых дорогих бронирований, совершенных россиянами в марте, также попал пятизвездочный отель в швейцарском городе Санкт-Мориц: девять ночей на престижном горнолыжном курорте стоили двум туристам 684,8 тысячи рублей. А в Абу-Даби семейная пара с ребенком неделю отдыхали в гостинице категории «пять звезд» за 516,9 тысячи рублей.

Самой дорогой покупкой на авиатранспорте стал заказ россиянина, купившем единовременно шесть билетов из Бангкока в Казань в бизнес-класс за 1,5 миллиона рублей. Второе место заняло авиапутешествие бизнесом на шестерых из Москвы в Бангкок с возвращением: оно обошлось в 1,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров коллективный отпуск на Мальдивах: семеро туристов слетали экономклассом из столицы в Мале и обратно за 1,3 миллиона рублей.

На железнодорожном транспорте самой дорогой стала поездка в мягком вагоне на четверых туристов из Москвы в Симферополь и обратно: путешественники заплатили 297,3 тысячи рублей. На второй строчке оказался билет в одну сторону из Симферополя в Москву за 148,6 тысячи рублей, на третьей — путешествие из Москвы в Новороссийск на четверых за 139,6 тысячи рублей.

Ранее в марте сообщалось, что самая дорогая путевка россиян на Международный женский день обошлась семье из двух туристов в 819 тысяч рублей: взрослый с ребенком отправились на отдых в пятизвездочный отель «ультра все включено» из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ) на 11 ночей.