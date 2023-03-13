Самый дорогой отпуск россиян на 8 Марта обошелся по цене автомобиля

Travelata.ru: тур в Абу-Даби для семьи из двух россиян обошелся в 819 тысяч рублей

Самая дорогая путевка россиян на Международный женский день обошлась семье из двух туристов в 819 тысяч рублей, что, согласно данным портала Auto.ru, примерно равно цене подержанного автомобиля в России. Об этом РИА Новости сообщил представитель системы бронирования путевок Travelata.ru.

Наиболее затратным оказался тур на одного взрослого и одного ребенка из Санкт-Петербурга в Абу-Даби (ОАЭ) на 11 ночей. Семья россиян провела отпуск в пятизвездочном отеле, работающем по системе «ультра все включено». Для сравнения, в 2022 году самым дорогим путешествием на 8 Марта стала поездка из Москвы в Рас-эль-Хайму (ОАЭ) — двое соотечественников с ребенком за 14 дней в гостинице категории пять звезд заплатили порядка 816 тысяч рублей.

При этом самой дешевой в начале весны стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки — за одну ночь в трехзвездочном отеле двое туристов заплатили 8,8 тысячи рублей. В 2022 году наиболее бюджетный тур обошелся в 5,9 тысячи рублей на двоих — такую сумму путешественники из Нижнего Новгорода заплатил за пятидневный отдых в Адлере.

Ранее аналитики британской туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году. В первый весенний месяц можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.