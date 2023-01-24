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20:03, 24 января 2023Путешествия

Назван самый дешевый месяц для полетов по миру

Аналитики Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно данным исследования, в марте можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.

Кроме того, эксперты советуют весной поехать на Барбадос, Маврикий и любимый курорт российских богачей — Мальдивы. Билеты в эти пляжные страны обойдутся дешевле всего в апреле.

Ранее эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ заметно сэкономить на перелетах за границу зимой. По словам специалистов, если взять отпуск в конце января, приобрести авиабилеты с вылетом из Москвы в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку можно более выгодно, чем в период зимних праздников.

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Зарина Дзагоева
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