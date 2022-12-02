Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:48, 2 декабря 2022Путешествия

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу

TourDom: если взять отпуск в конце января, на билетах за границу можно заметно сэкономить

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ заметно сэкономить на перелетах за границу зимой. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам специалистов, если взять отпуск в конце января, приобрести авиабилеты с вылетом из Москвы в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку можно более выгодно, чем в период зимних праздников.

Так, бюджетную поездку без пересадок после новогодних каникул можно совершить в Абу-Даби на рейсах арабского лоукостера Air Arabia Abu Dhabi. В период с 21 по 31 января билеты в обе стороны со включенным в стоимость багажом обойдутся в 31,1 тысячи рублей на одного. Время в пути в одну сторону — около шести часов. Авиакомпания flydubai предлагает отправиться в Дубай из столичного аэропорта Внуково в эти же даты за 36,6 тысячи рублей на одного. В сумму также включен багаж весом до 20 килограммов.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Также выгодно улететь в отпуск россияне могут с авиаперевозчиком Gulf Air — перелет по маршруту Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — Москва с пересадкой в Манаме (Бахрейн) и технической остановкой в Мале (Мальдивы) в период с 14 по 28 января обойдется одному туристу в 47 тысяч рублей. Кроме того, Gulf Air предлагает экономичный перелет на Мальдивы со стыковкой в Бахрейне: поездка с 23 января по 6 февраля обойдется в 50,8 тысячи рублей с багажом.

Цены на полеты в крупнейший город ЮАР Йоханнесбург в конце января у национальной авиакомпании Ethiopian Airlines в обе стороны из Москвы с пересадкой в Аддис-Абебе (Эфиопия) стартует от 44,5 тысячи рублей. Недорогие авиабилеты также можно купить на курорты Турции. Например, путешествие в Анталью с 21 по 28 января рейсами «Аэрофлота» и «России» с пересадкой в Сочи стоит 18,2 тысячи рублей, при этом поездка в обе стороны с 30 декабря по 8 января обойдется в 70 тысяч рублей.

Ранее туроператоры раскрыли россиянам действенные способы сэкономить на отдыхе в Египте до и после зимних праздников. Если отправиться в поездку не за несколько дней до Нового года, а за неделю, то на путешествии на Красное море можно сэкономить до 30 процентов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье
Жена Джастина Бибера снялась в откровенном наряде для рекламы
В Роскачестве перечислили правила безопасного использования общественного Wi-Fi
Минобороны подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Приморье
Москвичи назвали достойный размер пенсии
Стоимость морских перевозок российской нефти резко выросла
Россиянина осудили на 21 год за изнасилование маленьких детей сожительницы
Появились кадры загоревшегося на Москве-реке судна
Костариканский футболист выразил желание играть в России
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.