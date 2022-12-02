Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу

TourDom: если взять отпуск в конце января, на билетах за границу можно заметно сэкономить

Эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ заметно сэкономить на перелетах за границу зимой. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам специалистов, если взять отпуск в конце января, приобрести авиабилеты с вылетом из Москвы в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку можно более выгодно, чем в период зимних праздников.

Так, бюджетную поездку без пересадок после новогодних каникул можно совершить в Абу-Даби на рейсах арабского лоукостера Air Arabia Abu Dhabi. В период с 21 по 31 января билеты в обе стороны со включенным в стоимость багажом обойдутся в 31,1 тысячи рублей на одного. Время в пути в одну сторону — около шести часов. Авиакомпания flydubai предлагает отправиться в Дубай из столичного аэропорта Внуково в эти же даты за 36,6 тысячи рублей на одного. В сумму также включен багаж весом до 20 килограммов.

Также выгодно улететь в отпуск россияне могут с авиаперевозчиком Gulf Air — перелет по маршруту Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — Москва с пересадкой в Манаме (Бахрейн) и технической остановкой в Мале (Мальдивы) в период с 14 по 28 января обойдется одному туристу в 47 тысяч рублей. Кроме того, Gulf Air предлагает экономичный перелет на Мальдивы со стыковкой в Бахрейне: поездка с 23 января по 6 февраля обойдется в 50,8 тысячи рублей с багажом.

Цены на полеты в крупнейший город ЮАР Йоханнесбург в конце января у национальной авиакомпании Ethiopian Airlines в обе стороны из Москвы с пересадкой в Аддис-Абебе (Эфиопия) стартует от 44,5 тысячи рублей. Недорогие авиабилеты также можно купить на курорты Турции. Например, путешествие в Анталью с 21 по 28 января рейсами «Аэрофлота» и «России» с пересадкой в Сочи стоит 18,2 тысячи рублей, при этом поездка в обе стороны с 30 декабря по 8 января обойдется в 70 тысяч рублей.

Ранее туроператоры раскрыли россиянам действенные способы сэкономить на отдыхе в Египте до и после зимних праздников. Если отправиться в поездку не за несколько дней до Нового года, а за неделю, то на путешествии на Красное море можно сэкономить до 30 процентов.