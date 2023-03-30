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15:41, 30 марта 2023Россия

Медведев выступил против вражды к гражданам западных стран

Зампред Совбеза России Медведев выступил против вражды к гражданам западных стран

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил против враждебного отношения к гражданам западных стран. Такую позицию он озвучил на заседания оргкомитета «Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма», пишет ТАСС.

Политик подчеркнул необходимость более решительных и комплексных мер для борьбы неоколониализмом. «При этом речь не идет, конечно, о враждебных действиях по отношению к гражданам стран, которые живут в западном мире. Это, конечно, не так», — заявил Медведев.

По его словам, усилия должны быть направлены на «устранение деструктивного неравенства», а также на «содействие переходу человечества на сбалансированный путь развития».

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Константин Лысяков
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